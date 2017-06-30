Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия имеют все возможности для того, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста и восстановить темпы экономического развития — это станет возможным при сохранении курса на согласованную экономическую политику, реализацию крупных совместных инфраструктурных проектов и снятие торговых и инвестиционных барьеров между двумя государствами. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Очевидно, что у нас есть резервы для того, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства», — заявил Путин.

«Для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между нашими экономиками торговые и инвестиционные барьеры и в целом проводить согласованную экономическую политику», — подчеркнул он.

По словам президента, во время предварительной встречи перед заседанием Высшего государственного совета стороны уделили особое внимание наиболее «узким» местам двустороннего сотрудничества. В частности, рассматривались вопросам в машиностроительной и аграрной сфере.

В машиностроении Москва и Минск намерены наращивать производство востребованной наукоёмкой продукции и оказать всемерную поддержку продвижению на внешние рынки совместно произведённых товаров, поддержку перспективным проектам и инициативам.

Что же касается сельского хозяйства, то Путин подчеркнул необходимость внедрения в этой отрасли передовых технологий и создания современных животноводческих комплексов.

«О некоторых из этих вопросов мы говорили сегодня, Александр Григорьевич упоминал некоторые проблемы. Нужно больше внимания уделять селекционно-генетическим центрам, наращивать экспортный потенциал аграрного комплекса наших стран», — уточнил Путин.

Обсудили главы государств и вопросы инвестиционного климата. В период 2018—2022 годов Россия и Белоруссия уделят особое внимание обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории обоих государств, а также взаимного доступа компаний и предприятий на рынки двух стран.

Эффективно реализуют государства и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2016−2017 годы — «так, как это и подобает настоящим союзникам», подчеркнул Путин.

Несмотря на то, что в ходе встречи договорённости были достигнуты по ряду ключевых моментов экономического взаимодействия, многие вопросы ещё предстоит решить, указал глава государства. «Если мы это сделаем, а мы будем двигаться в этом направлении, то наши производители смогут, конечно, на равных условиях конкурировать с мировыми лидерами», — констатировал президент России.

Отметим, что Россия остаётся крупнейшим торговым партнёром Белоруссии. В январе — апреле 2017 года России и Белоруссии впервые за несколько лет удалось добиться заметного прироста товарооборота, который составил 26,6%. Белоруссия сохраняет ведущие позиции в СНГ и по объёму российских капиталовложений — по итогам 2016 года они составили 4 млрд долларов, из которых 2,5 млрд приходится на прямые инвестиции.

В ходе заседания президенты двух стран указали, что к настоящему моменту закреплена позитивная динамика двусторонних интеграционных процессов, удалось достичь высокого уровня взаимодействия в миграционной сфере, координации политики в антимонопольной, денежно-кредитной и налоговой областях, а также развитии гуманитарных контактов.

При этом урегулированы многие вопросы и по реализация Концепции социального развития Союзного государства на 2011−2015 годы — так, были упрощены процедуры расчёта и выплаты пенсий, жителям Белоруссии дана возможность использовать национальные водительские удостоверения при ведении трудовой и бизнес-деятельности в России. Помимо прочего, за истекший период урегулированы вопросы предоставления работающим гражданам наших стран пособий по временной нетрудоспособности и материнству.