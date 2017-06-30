Ереван, 30 июня, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В вопросе урегулирования карабахского конфликта не может быть принято какого-либо решения без участия Нагорного Карабаха, заявил сегодня, 30 июня, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян при обсуждении исполнения госбюдждета страны на 2016 год в парламенте страны.

Photolure Эдвард Налбандян на слушаниях в парламенте Армении

На вопрос о шагах, предпринимаемых Арменией по возвращению Нагорного Карабаха за стол переговоров Налбандян ответил, что во всех документах, по которым ведутся переговоры, отмечается, что представители Нагорного Карабаха должны принять участие в переговорах по разработке окончательного мирного договора.

Говорю со всей ответственностью, всё что было предложено сопредседателями и весь ход переговоров занесены в документы, которые хранятся в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Во всех этих рабочих документах говорится, что представители Нагорного Карабаха должны участвовать в переговорах по разработке окончательного мирного договора и в переговорах между Арменией и Азербайджаном при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы», — сказал глава армянского МИД.

По его словам, всё это чётко зафиксировано, без этого никакого договора подписано не будет, невозможно прийти к какому-либо соглашению без Карабаха.

«Документы, хранящиеся в Вене, до сих пор считаются секретными, но когда-нибудь они будут опубликованы», — отметил Налбандян.

До 1998 г. представители Нагорного Карабаха принимали участие в переговорах наряду с Арменией и Азербайджаном. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян обвиняет в выводе карабахской стороны из переговоров второго президента страны Роберта Кочаряна. По словам же последнего, Нагорный Карабах не участвовал в переговорах уже с 1997 г., когда у власти ещё находился Тер-Петросян.

По мнению политолога Николая Амбаряна, конечно же, при подписании окончательного мирного договора представитель Нагорного Карабаха также поставит подпись под документом. Но для хода переговоров важно возвращение Степанакерта за стол переговоров именно сейчас, когда несогласованными остаются основные детали.

«Ответ Налабандяна так и не прояснил ситуацию. Делает ли Ереван какие-то попытки по данному вопросу или же карабахская сторона будет поставлена перед фактом уже по окончании переговоров?» — отметил политолог.

МИД Армении неоднократно заявлял, что вопрос о присутствии Карабаха как третьей стороны во время переговорного процесса всегда стоял в повестке. Привлечение Карабаха в качестве одной из сторон переговорного процесса не имеет альтернативы, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в апреле 2016 г.