Севастополь, 30 июня, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Памятник Примирения и согласия в Севастополе будет установлен к 100-летию «Великой Русской революции» — об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, посетивший 30 июня в Севастополе место установки будущего монумента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Вид на место установки памятника

«Никакой срочности нет. Мы меряем веками. В этом году столетие Великой Октябрьской революции, которую некоторые называют переворотом. А это просто Великая Русская революция. Вы не в курсе?» — сказал Мединский и далее отказался отвечать на вопросы.

Инициатором установки памятника примирения, посвященного трагическим событиям Гражданской войны 1917−1922 годов, выступило Российское военно-историческое общество. На месте закладки на улице Катерной, между «Херсонесом Таврическим» и мысом «Хрустальный», уже ведутся подготовительные работы.

Памятник будет представлять собой 25-метровую стелу, у основания которой расположена скульптурная композиция фигур белогвардейца и красноармейца и Вечный огонь. Здесь же планируется разбить одноименный парк.

Как сообщало ИА REGNUM, общественное движение «Суть времени» совместно с ветеранскими организациями выступает за проведение широкого общественного обсуждения памятника. По мнению организаторов сбора подписей, «под предлогом «примирения» происходит реабилитация нацистских пособников и героизация военных преступников».

Впервые идею парка Примирения озвучил экс-спикер законодательного собрания Алексей Чалый в 2015 году во время встречи с потомками белых эмигрантов.

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