Омск, 30 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Причиной, побудившей первого вице-спикера Омского горсовета Василия М. уйти в отставку, могла стать незадекларированная дорогостоящая недвижимость за границей. Такую информацию распространил сегодня, 30 июня, ряд омских СМИ.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. США Тебя посадят, а ты не воруй

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщение о том, что горсовет принял отставку первого вице-спикера, появилось на сайте муниципального парламента 21 июня. Уточнялось, что заявление об отставке депутат подал по собственному желанию. Его коллеги проголосовали за досрочное прекращение его полномочий.

Также сообщалось, что в горсовете осталось 36 действующих депутатов, и выборы первого вице-спикера до конца созыва не предполагаются.

Сообщение об отставке высокопоставленного депутата стало неожиданным. В СМИ звучали версии о том, что его подвело здоровье. Однако сегодня, 30 июня, появилась новая, скандальная версия произошедшего.

Как сообщил «Омск-информ», у Василия М. нашли незадекларированную недвижимость за рубежом, что и стало истинной причиной его внезапной отставки. Поясняется, что 26 марта 2015 года он и его супруга заключили договор на покупку квартиры с машино-местом в подземном паркинге в городе Дюссельдорф в Германии. Квартира в Германии обошлась супругам в 37 млн 819 тыс. 176 рублей. Право общедолевой собственности было зарегистрировано 28 декабря 2016 года.

В материалах прокурорской проверки, на которые ссылается издание, говорится, что указанные объекты недвижимости приобретены на заёмные средства. При этом в справке о доходах и имуществе за 2016 год ни парламентарий, ни его супруга не указали квартиру в Германии, стоимость которой превышает их общий доход за последние 3 года.

Однако вскоре на сайте горсовета появилась скорректированная информация о доходах. С этой информацией ознакомился корреспондент ИА REGNUM. Согласно откорректированным сведениям о доходах, за 2016 год депутат, первый заместитель председателя Омского городского совета Василий М. заработал 7 203 344,06 рубля, его супруга — 1 787 858,74 рубля. Ему принадлежат земельный участок, жилой дом, квартира, гараж, 2/37 доли нежилого помещения (парковочное место) в России. также совместно с супругой они владеют квартирой в Германии площадью 114,03 кв. м.

Для справки: мэр города Омска Вячеслав Двораковский за 2016 год заработал 5 766 662,48 руб., губернатор Омской области Виктор Назаров — 5 912 778 руб.

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Между тем сам первый вице-спикер горсовета (теперь уже бывший) утверждает, что он и не думал скрывать информацию о жилье за границей, его просто «подвёл юрист».

«Я умер для омской политики. Ушёл из горсовета действительно из-за серьёзных проблем со здоровьем. Недавно я перенёс тяжёлую операцию. Что касается приобретения квартиры — нас подвёл юрист, который занимался этим вопросом. Он переслал мне документы, где значилось, что она была куплена 5 января 2017 года. И только потом выяснилось, что почему-то он не вытерпел три дня и зачем-то оформил сделку 28 декабря 2016-го. Это техническая накладка, о которой я даже не подозревал», — цитирует Василия М. «Комсомольская правда в Омске».

Тем временем скандал, связанный с бывшим первым вице-спикером горсовета, омичи начали обсуждать в соцсетях. В частности, по омским пабликам уже «гуляет» фотография улыбающегося бывшего парламентария, подписанная следующим образом: «Твоё лицо, когда купил квартиру в Дюссельдорфе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутатам Омского городского совета нынешнего, пятого созыва, осталось проработать считанные месяцы. В единый день голосования, 10 сентября, 2017 года, омичам предстоит выбрать депутатов горсовета шестого созыва, которым, в свою очередь, придётся выбрать нового мэра Омска. В связи с будущими событиями история со скандалом вокруг заграничной недвижимости Василия М. может забыться. Если только за неё как следует не возьмутся следственные органы и прокуратура.

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