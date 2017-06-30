Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. На финальный матч Кубка конфедераций, в котором в Петербурге встретятся сборные Германии и Чили, продано уже 50 тысяч билетов. Еще около пяти тысяч билетов распространено бесплатно в городе и Ленобласти среди тех категорий граждан, кто не может себе позволить самостоятельно купить билет на футбол. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Перед началом игры состоится церемония закрытия футбольного турнира. Начало церемонии — 19:15, начало игры — 21:00. После окончания финального матча пройдет торжественная церемония награждения победителей Кубка конфедераций.

Предстоящая игра, как ожидается, превзойдет по числу зрителей матч группового этапа Кубка Новая Зеландия — Португалия, на который 24 июня пришли 56 290 человек. Это стало первым рекордом для нового стадиона на Крестовском острове, который вмещает 68 тысяч зрителей.

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Напомним, власти Петербурга призвали зрителей приехать на стадион 2 июля уже к 17:00, чтобы не создавать больших проблем во время досмотра и пропуска на арену.

До начала игры на стадионе будут работать футбольное караоке, beer-понг, фотобудка, магазины фирменной продукции и точки общественного питания.

Напомним, что церемония открытия и первый матч Кубка конфедераций прошли в Санкт-Петербурге 17 июня. Затем город принял еще два матча — 22 и 24 июня.