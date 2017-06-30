Екатеринбург, 30 июня, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В Свердловской области общественники возмутились заявлениями кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана в адрес руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны Иосифа Сталина. Общественников также не убедили цифры, которыми глава Екатеринбурга обосновывает свою позицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Памятник солдату Великой отечественной войны. Свердловская область

«Настало время об этом поговорить. Все обсуждают, что в юридической академии повесили памятную доску Сталину. Я считаю, что какая-то граница у людей быть должна. Понятно, что бывают случаи, когда могут общаться с убийцами, могут общаться с предателями, но ни один нормальный человек никогда не станет общаться с педофилами, наркоторговцами и людоедами. Для меня Сталин — это классический людоед, причём людоед, который жрал своих детей», — сообщил Евгений Ройзман в своём видеоблоге.

В качестве обоснования своей позиции глава Екатеринбурга заявил, что за годы Великой Отечественной войны погибли 21 тыс. 397 человек, призванных из Свердловска, а за 1937−1938 годы здесь были расстреляны документально установленных и реабилитированных 20 тыс. 816 человек.

«Ройзман занимается сознательным подлогом. Он для сопоставления предлагает цифры, которые нельзя сопоставлять. Это может делать только пропагандист, но никак не историк. Не доверяя цифрам, которые представил мэр Екатеринбурга, я попытался найти достоверные. В десятом томе Книги памяти жертв политических репрессий Свердловской области, 2014 года, подготовленной Государственным архивом административных органов Свердловской области, говорится, что в течение двух лет (1937−1938) Управлением НКВД по Свердловской области было возбуждено 14 885 дел на 45 823 человека, из которых расстреляны 19 410. Это при том, что на 1937 — 1938 годы в состав Свердловской области входила Пермская область. Так, на сайте пермского «Мемориала» говорится о том, что на 12-м километре под Екатеринбургом захоронено 7474 жителя Пермского края. В то же время, если говорить о потерях в Великой Отечественной войне, то по данным книги памяти Свердловской области, с войны не вернулись 277 823 человек, из Пермской около 200 тысяч. И если вы произведете ряд простых арифметических действий, то вы поймете, что число жителей области, погибших на фронте, почти в 25 раз больше, чем число расстрелянных в 1937−38 годах», — сообщил руководитель первоуральского отделения общественного движения «Суть времени» Иван Черемных.

Он пояснил, что нельзя сравнивать статистику военных потерь Екатеринбурга с числом расстрелянных в годы «ежовщины» фактически по двум регионам.

По мнению председателя президиума комитета в защиту исторического достоинства Артемия Брусницына, Евгений Ройзман не имеет морального права давать оценку исторической фигуре Иосифа Сталина.

«Есть великие политики. А есть те, кто построил всю свою жизнь на кидалове и лицемерии. И при этом считают себя «политиками», высказывают «авторитетные суждения». Давайте вспомним, кто такой Ройзман, и подумаем, с кем «не стоит общаться». Вспомним, откуда брались экспонаты для «Музея невьянской иконы». Или историю с квартирой пенсионерки Ледовской. Думаете, одна такая бабушка? «Три старушки — рубль…». Кстати, вопрос к огрызкам культуры, которые считают Ройзмана чуть не «покровителем искусств»: отчего так поредели ряды наивных художников, которым покровительствовал наш мэр, — кто в психушке, кто в сугробе? Где сейчас их картинки? И главное, ведь все об этом знают. Те, кто был рядом с Ройзманом, сидели, погибали. А он жив, здоров, учит жить. Поплевывает на могилы великих политиков. Глупое выражение «Сталина на вас нет», а по-другому не скажешь», — считает Артемий Брусницын.

Также вопросы к Евгению Ройзману и у пользователей соцсетей. В комментариях под видео граждане задаются вопросом, откуда Евгений Ройзман берёт такие цифры и как объяснить тот факт, что, за исключением военных лет, численность населения в СССР неуклонно росла, а в России после 1991 года она постоянно сокращается.

Другой пользователь предложил Евгению Ройзману поговорить о ельцинских временах и задал вопрос: сколько жизней сограждан было «угроблено» во время правления Бориса Ельцина. При этом он подчеркнул, что в честь первого президента России был построен огромный «Ельцин-центр», а не повешена мемориальная доска.

«И как-то вот не тянет на рассказы о том времени и не считаете Вы сколько людей сгинуло в 90-ые и скольких было насильственных переселенцев. Хотя в отличие от преступлений 37 года, преступлениям Ельцина вы живой свидетель. А может не только свидетель?﻿» — спросил комментатор (пунктуация сохранена — ИА REGNUM ).

Отметим, что в Московской государственной юридической академии ранее была повешена мраморная мемориальная табличка, на которой указывалось, что в стенах здания в 1924 году выступал Иосиф Сталин. Она была изготовлена ещё в послевоенные годы. Решение о её возвращение в холл здания вызвало бурную реакцию среди части общества, а преподаватель академии Генри Резник и вовсе заявил, что покинет МГЮА.