Хакасия, 31 июля, 2014, 14:52 — ИА Регнум. В Хакасии за первое полугодие текущего года в ДТП погибли 54 человека, из них трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщил начальник ГИБДД региона Игорь Юртаев.

Еще 26 детей получили травмы. Рост ДТП зафиксирован в Абакане, Саяногорске, Бейском, Таштыпском, Алтайском районах, а также на федеральной трассе М-54 по направлению Абакан - Красноярск.

По словам и. о. главы Хакасии Николая Попова, необходимо в тестовом режиме подключать систему видеонаблюдения "Безопасный город" на наиболее опасных перекрестках, что, по опыту других регионов, дисциплинирует водителей. Также в августе нужно обновить разметку на дорогах. "С другой стороны, возле каждого дома можно установить агитационные плакаты, активнее заняться профилактической работой, детям показывать видеоролики, в том числе демонстрируя, к каким последствиям для жизни и здоровья ребенка может привести ДТП", - сказал Попов.

По статистике, основные нарушители ПДД - женщины и мужчины от 29 до 35 лет, недавние выпускники автошкол.