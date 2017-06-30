Москва, 30 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Закупка Украиной угля в США концентрирует итоги всего пути, который прошла республика за три с небольшим года после государственного переворота. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Уголь-трейд.ру Приоритет на уголь

«Вряд ли кто-нибудь еще совсем недавно мог предположить, что наступит время, когда Украина будет закупать у США уголь миллионами тонн. А если бы и нашелся подобный «провидец», то его не только подняли бы насмех. Наверняка покрутили бы и пальцем у виска», — отметил сенатор.

«Только один этот факт украинской реальности концентрирует в себе итоги всего пути, который прошла страна за три с небольшим года после государственного переворота», — сказал Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп рассказал о перспективах поставок угля из США на Украину. «Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп, выступая в Минэнерго. При этом, по его словам, Вашингтон готов удовлетворить запросы не только Киева, но и других стран.

По словам президента Украины Петра Порошенко, США могут стать одним из экспортеров антрацитового угля на Украину. При этом украинский лидер отмечал, что Вашингтон обещал Киеву поставить «два миллиона тонн дешевого угля».

В то же время украинские власти не раз отмечали, что не намерены покупать уголь в России.