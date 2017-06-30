Москва, 30 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Журавлев Фирс Сергеевич. Дети нищие

При этом уверенность в завтрашнем дне чувствуют 45%, не чувствуют 46% граждан РФ.

Те, кто чувствуют уверенность в завтрашнем дне объясняют это тем, что «у них все хорошо» (10%), «востребованы на работе» (7%), «верят в Путина, в правительство., в стабильность» (5%).

Те, кто не чувствует уверенность в завтрашнем дне считают, что в «стране нестабильная ситуация» (11%), «низкие зарплаты и пенсии, большая безработица» (9%), «всё плохо и нет надежды на будущее» (5%).

В основном население страны живет сегодняшним днём — 60% респондентов. 29% ориентированы на будущее, 8% склонны жить прошлым.

Не строят планов на будущее 30% российских граждан.

Планируют только ближайшее будущее 45% участников опроса, только отдалённое — 5%, у 20% — и короткий, и дальний горизонт планирования.

У 74% жителей России есть заветная мечта. У большинства задуманное обычно осуществляется.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 26 марта 2017 в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года только 6% жителей России строили планы более чем на 10 лет, и лишь 2% мечтали о будущем через 20 лет. 48% планировали меньше чем на год, 24% планов не строили.

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