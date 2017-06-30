Москва, 30 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. На фоне общего ослабления американского доллара нефтяные котировки 29 июня продолжили расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная скважина

В ходе американских торгов баррель Brent подорожал до $47,99, после чего началась нисходящая коррекция, которая длилась до открытия азиатской сессии. Цена скорректировалась на1,83%, до $47,11.

На торгах в Азии цены вернулись к уровню $48. Поводом к покупкам фьючерсов на нефть послужила положительная статистика из Китая. Июньские индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая оказались выше майских значений и ожиданий.

За шесть торговых дней цена на Brent восстановилась на 8,25%. Поскольку покупатели пощупали уровень $48, то можно двигаться к следующему уровню $49 за баррель.

На данный момент повышение котировок, есть восходящая коррекция после падения с $54,64 до $44,34. Медвежьи настроения сменятся на бычьи при росте котировок выше $49,50 за баррель.

Напомним, 29 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,23%, до $47,31 за баррель, WTI — на 0,42%, до $44,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ не изменилась и составила $44,50 за баррель.

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