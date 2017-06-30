Вашингтон, 30 июня, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Власти Украины запросили у США поставки «миллионов тонн» угля. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Минэнерго США.

Bluesnap Уголь

«Украина запросила у нас (США) миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас, — говорит глава Белого дома. — Мы хотим поставлять уголь им (Украине) и другим странам по всему миру, которые нуждаются в этом».

Стенограмма выступления президента США в Минэнерго США опубликована на сайте Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Киев после объявления блокады Донбасса стал в срочном порядке искать альтернативных поставщиков антрацита, при этом отказываясь от сотрудничества с Российской Федерацией.

По словам президента страны Петра Порошенко, США могут стать одним из экспортеров антрацитового угля на Украину. При этом украинский лидер отмечал, что Вашингтон обещал Киеву поставить «два миллиона тонн дешевого угля».

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