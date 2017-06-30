Москва, 30 июня, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Величие личности Иосифа Сталина, сумевшего построить сильное государство, параллельно осуществляя коммунистическую утопию, очень прочно засело в историческом сознании народного большинства. Поэтому, он заслуживает увековечивания, заявил декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Поединок с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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Говоря о масштабе личности советского вождя, Третьяков заметил, что Иосиф Сталин действовал в крайне неблагоприятных внешних и внутренних условиях, ему досталась страна, пережившая подряд две революции и Гражданскую войну.

«Первой мировой войны формально Россия — в победителях, но развалилась страна, рухнул режим, сразу после этого перевороты политические… Эти большевики, не имея никакого опыта управления государством (это поразительно), оказались в руководстве гигантской страной, и Сталин уже в этом участвовал. Они собрали эту страну, дальше Сталин ее дособрал окончательно…», — заявил Третьяков.

Однако, по его словам, ситуация осложнялась тем, что Сталину приходилось параллельно претворять в жизнь то, чего человечество ранее никогда не видывало — «прыгать» в коммунистическую утопию.

«Они пытались реализовать то, что до них никто реально не пытался воплотить в жизнь, вот этот план коммунистической утопии, бесклассового общества… То есть ты восстанавливаешь страну, параллельно ты должен реализовать эту утопию. Насколько Сталин верил в марксистскую утопию, насколько не верил, от много отказался, но эти две задачи нужно было решать одновременно», — продолжил свою мысль эксперт.

Кроме того, Третьяков объяснил, что нельзя большевиков мерить мерками политической морали более благополучных эпох.

«Хотелось бы сказать, а кто были руководители этого государства (вообще-то России той исторической), которые пришли к власти, не имея никакого опыта? Это были люди, прошедшие подполье, тюрьмы, Гражданскую войну, «эксы», у них у каждого пистолет лежал под подушкой, это были боевые люди», — ответил Третьяков на расхожие обвинения большевиков и Сталина в жестокости.

По мнению Третьякова, столь выдающаяся, хоть и не однозначная историческая личность, как Сталин заслуживает увековечивания, тем более, что она очень крепко засела в исторической памяти народа, что является довольно важным аргументом.

«Теперь о памятниках и досках… Я считаю, что такого рода исторические фигуры, особенно, если они сохраняются в исторической памяти народа, (а все доказывает, что сохраняется…), естественно, заслуживают увековечивания в виде статуй, памятников, монументов. Это культурная традиция человечества», — закончил мысль Третьяков.

Напомним, что президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» призвал избегать «излишней демонизиации» Сталина, поскольку это бьет по СССР и России. Кроме того, жители России признали Иосифа Сталина самым выдающимся деятелем всех времен и народов, отдав ему 38% голосов поддержки в опросе, который был проведен «Левада-центром».