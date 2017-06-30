Рим, 30 июня, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Германия и Еврокомиссия выделят дополнительную финансовую помощь Италии, чтобы справиться с затратами на беженцев, пишет 29 июня Die Tagesschau.

Vito Manzari Беженцы

Напомним, посол Италии в ЕС Маурисио Массари встретился 28 июня с еврокомиссаром по вопросам миграции и гражданства Дмитрисом Аврамопулосом.

Он предупредил, что Рим может запретить въезд на свои морские порты кораблям международных благотворительных организаций, задачей которых является спасение беженцев в Средиземном море.

Правительство страны требует у руководства ЕС финансовой помощи и «справедливого» распределения беженцев в других странах Евросоюза.

Как сообщают немецкие СМИ, «угрозы» Италии привели в «боевую готовность» члены и органы ЕС.

На предварительной встрече с европейскими партнерами перед саммитом G20 29 июня, канцлер германии Ангела Меркель объявила о намерении «в любом случае» предоставить стране дополнительную помощь.

На пресс-конференции в Берлине премьер-министр Италии Паоло Джентилони призвал партнеров по ЕС к солидарности и пониманию «нелегкого положения» его страны.

Представители Еврокомиссии также выразили понимание «озабоченности» итальянского руководства и заявили о готовности выделить больше финансовых средств Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Италию по Средиземному морю прибыли, по меньшей мере, 73 тыс. мигрантов, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.