Южно-Сахалинск, 30 июня, 2017, 06:04 — ИА Регнум. На Сахалине впервые возбуждено административное дело по факту уничтожения травянистых растений, занесенных в Красную книгу России. Лилия Глена цветет 1 раз в жизни, потом дает семена и погибает. Следующего цветения редчайшей лилии можно ждать лишь 10 лет спустя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Qwert1234 Лилия Глена

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Кардиокринум Глена, более известный, как лилия Глена, самый ароматный цветок Сахалина, взяли под защиту экологи, специалисты сахалинского Росприроднадзора и Минприроды. Пять местообитаний уникального цветка были пущены под нож бульдозера.

«Проверка проводилась по заявлению и с участием сотрудника Сахалинского ботанического сада, кандидата биологических наук Виктора Шейко. В конце мая 2017 года, на правом борту Долины Туристов он обнаружил пропаханные полосы грунта, расположенные равномерно друг от друга, между рекой и дорогой. Осенью прошлого года Виктор Шейко обнаружил здесь целый ряд отцветших экземпляров кардиокринума Глена, который цветет один раз в жизни, после чего даёт семена и погибает. Новые растения, взошедшие из этих семян, зацветут лишь спустя 10 лет. Эта находка позволила зарегистрировать новое местообитание редчайшего цветка. Весной, обнаружив здесь масштабную распашку почвы, специалист сразу обратился в природоохранные органы. Они организовали проверку к концу июня, когда все травянистые растения полностью сформировались, и появился шанс определить нанесенный природе ущерб», — рассказал председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Как выяснилось при обследовании, на расчищенных бульдозером участках уже успела поработать буровая установка на базе автомобиля ГАЗ-66, принадлежащая частному лицу из села Оноры Смирныховского района, оставившая после себя извлечённый из земли керн и открытые скважины — очевидно, для нее и были прочищены проезды. Подобное неглубокое бурение по сетке профилей обычно проводится с целью инженерно-геологических изысканий под будущее строительство.

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Благодаря тому, что небольшая часть растений кардиокринума сумела выжить и прорасти сквозь отвалы оставленного бульдозером грунта, комиссия уверенно квалифицировала содеянное как уничтожение местообитаний редких, охраняемых Законом растений, занесенных в Красную книгу России, о чем составлен соответствующий акт. Организаторам распашки, согласно статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ, грозит штраф от 500 тысяч рублей. Однако, их еще предстоит установить — пока бульдозер в официальных документах числится как «неустановленный»; организация, непосредственно проводившая работы, также пока не известна. Сахалинское управление Росприроднадзора возбудило административное расследование и направило соответствующие запросы.

«Это важный прецедент для природоохранной деятельности Сахалина, поскольку административное дело по факту уничтожения местообитаний травянистых краснокнижных растений в области заведено впервые», — подчеркнул Дмитрий Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, главный туристический объект Сахалина — горнолыжный курорт «Горный воздух» сотрясают скандалы. Ученые категорически против уничтожения краснокнижной флоры, облысения сопок, угрозы рекам Еланька и Рогатка, которые снабжают Южно-Сахалинск чистой водой. Региональные власти утверждают, что никакой угрозы природе нет.