Таллахасси, США, 30 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Известная американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП, в результате которого погиб пожилой человек, передаёт портал TMZ.

Tatiana from Moscow Винус Уильямс

Как сообщается, авария произошла ещё 9 июня в штате Флорида. 37-летняя спортсменка, находясь за рулём автомобиля, столкнулась на одном из перекрёстков с другим транспортным средством.

В результате ДТП управлявший другой машиной 78-летний мужчина, а также его супруга получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Спустя две недели водитель скончался от полученных травм.

В правоохранительных органах считают, что виновницей аварии стала Винус Уильямс, так как столкновение произошло вследствие нарушения ею правил дорожного движения.

Сообщается, что после аварии спортсменка прошла медицинское освидетельствование. Следов алкоголя или наркотических веществ в её крови выявлено не было.

Винус Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка и пятикратная победительница Уимблдонского турнира. Является старшей сестрой Серены Уильямс.

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