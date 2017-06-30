Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 30 июня, 2017, 05:40 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре, в Амурском судостроительном заводе (АСЗ) сегодня, 30 июня, произведена торжественная закладка двух новых паромов для линии Ванино-Холмск, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kmscity.ru Торжественная закладка парома

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Новые паромы усиленного ледового класса будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий. Они станут надежным связующим звеном между Сахалином и материковой частью России.

Судостроители обещают, что новые паромы будут преодолевать путь от свободного порта Ванино до сахалинского порта Холмск, двумя пунктами паромной переправы Ванино-Холмск, максимум за 24 часа.

«В наш профессиональный праздник, День кораблестроителя, мы с новыми силами и энергией приступаем к выполнению крупного заказа. Для коллектива трижды орденоносного завода — это еще один шаг вперед. Нам предстоит серьезно поработать и передать паромы заказчику в установленные сроки», — сказал генеральный директор Амурского АСЗ Владимир Кулаков.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная недоступность является ключевым препятствием для развития Сахалинской области. Ранее на линии Ванино-Холмск работали 10 паромов класса «Сахалин», 9 из них брали железнодорожные составы, автомобили и пассажиров, 10-й перевозил опасные грузы и людей на борт не брал. Сейчас паромов осталось всего 3, один из них по-прежнему перевозит опасные грузы. Большие проблемы у единственного островного региона РФ и с транспортной доступностью Курильских островов. Для решения этой проблемы на Хабаровском судостроительном заводе будут построены два новых грузопассажирских судна.