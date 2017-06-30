Лондон, 30 июня, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Парламент Великобритании одобрил 29 июня программу консерваторов на два года и, таким образом, выразил доверие правительству страны во главе с премьер-министром Терезой Мэй, пишет Die Tagesschau.

UK Parliament Британский парламент

За законодательную программу, предложенную Мэй, свои голоса отдали 323 депутата, 309 проголосовали против.

Поправки, предложенные лейбористами, главными оппонентами консерваторов, были отвергнуты. Они касались бюджетной экономии, зарплат госслужащих, а также сохранения британского членства в Таможенном союзе и Едином рынке ЕС.

Напомним, консерваторы во главе с Терезой Мэй и Североирландская демократическая юнионистская партия (DUP) во главе с Арлин Фостер подписали 26 июня соглашение о создании коалиционного правительства, которое подразумевает, что DUP будут голосовать в парламенте по всем крупным вопросам единогласно с консерваторами, особенно по вопросам Brexit, бюджета страны и национальной безопасности.

Таким образом, коалиция с североирландской партией даст Терезе Мэй контроль над нижней палатой парламента.