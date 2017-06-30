* ИГ — запрещённая в России организация

Тегеран, 30 июня, 2017, 03:33 — ИА Регнум. На официальном сайте телеканала опубликован коллаж из фотографий, на которых запечатлён аль-Багдади и похожий на него мёртвый мужчина.

thierry ehrmann Портрет Абу Бакра аль-Багдади

Одновременно с этим Али Ширази, командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, которое занимается спецоперациями за пределами Ирана, в интервью одному из иранских изданий сообщил, что аль-Багдади погиб в результате удара ВКС России.

По его словам, информация о ликвидации лидера исламистов получила подтверждение сразу из нескольких источников.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путина, что аль-Багдади был уничтожен 28 мая в результате удара российской авиации в пригороде Ракки.

По данным Минобороны, в ходе операции 28 мая самолётами Су-35С и Су-34 был нанесён удар по командному пункту, где проходило совещание лидеров террористической группировки.