Москва, 30 июня, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Читайте также: «Крым никогда не будет украинским!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Заявление и решение Порошенко — это такие фантомные боли и политический шаманизм. Да, действительно, с повестки дня Крым ушёл, нужно его вернуть в европейскую повестку дня, ничего больше, чем вброс, из себя это не представляет, — уверен эксперт. — В итоге вы получите здание новой администрации крымской, где-то в Херсоне, и будете списывать на неё деньги. Вы бы действительно занялись Донбассом, где реальная проблема, где у вас есть путь решения этой проблемы».

«Крымчане с этого бреда просто смеются, потому что большего абсурда придумать просто невозможно», — добавил Константин Кнырик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поручил Конституционной комиссии пересмотреть статус полуострова на уровне изменений в украинской Конституции.

Крым в состав России был включён в марте 2014 года после референдума, на котором свыше 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Новые власти результаты референдума не признали, объявив референдум незаконным.