Пекин, 30 июня, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян призвал власти на местах, предприятия и широкую общественность объединить свои усилия во имя обеспечения продуктовой безопасности Китая, передает 29 июня агентство «Синьхуа».

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Вице-премьер заявил, что правительства должны улучшить эффективность работы надзорных органов при помощи слаженных и профессиональных действий, при этом поставщики пищи должны обеспечить доставку продукции до конечного потребителя в первозданном качестве.

«СМИ должны освещать все происшествия, связанные с продуктовой безопасность абсолютно объективно, а общественность, со своей стороны, должна с воодушевлением принимать участие в обеспечении продуктовой безопасности», — заявил Ван во время Недели продуктовой безопасности Китая, которая началась в Пекине.

Он также отметил, что с начала в 2014 году специальной пилотной программы обеспечения продуктовой безопасности, Китай получил бесценный опыт, в рамках которого были выработаны работающие модели обеспечения продуктовой безопасности в городах всех уровней и высокого качества фермерской продукции.

Ван призвал расширить пилотную программу и подчеркнул необходимость оформления общенациональной системы по надзору за качеством пищевой продукции.

Напомним, что ранее Госсовет КНР выпустил план по обеспечению безопасности продуктов питания и лекарственных средств на период 13-го пятилетнего плана (2016−2020 года), призванный улучшить надзор за безопасностью. За пятилетний период планируется пересмотреть более 300 пищевых и 3 500 лекарственных стандартов безопасности.