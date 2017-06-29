Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 00:36 — ИА Регнум. На предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 30 июня пройдет церемония спуска на воду корвета «Гремящий» (проект 20 385), строящегося для Военно-морского флота России. Корвет создан по технологии и с использованием материалов, снижающих его радиолокационную, акустическую и оптическую заметность, сообщила пресс-служба предприятия. После спуска на воду корабль пройдет швартовные и заводские ходовые испытания.

Nordsy.spb.ru Корвет Гремящий на Северной верфи

Проект 20 385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Его руководители примут участие в церемонии, вместе с представителями «Северной верфи», Минобороны России, «Объединенной судостроительной корпорации» и администрации Санкт-Петербурга.

Многоцелевые корветы проекта 20 385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, решения различных задач в ближней морской зоне.

На кораблях проекта 20 385 размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, есть ангар для вертолета Ка-27. Наличие вертолета значительно повышает возможности обнаружения и уничтожения подводных лодок, а также выполнения других специальных задач.

Корабли данного проекта имеют оригинальную архитектуру, а ракетное вооружение и антенны — встроены в корпус. В сочетании с композитными материалами и специальными покрытиями это делает корабль малозаметным для противника. Применяемые композитные материалы и сплавы разработаны одним из мировых лидеров в создании новых материалов — петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей».

Водоизмещение корветов проекта 20 385, к которому относится «Гремящий», — 2200 тонн. Длина корабля — 104 метра, ширина — 13 м. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек. В движение корабль приводят два дизельных агрегата 1ДДА-12 000.

Артиллерийское вооружение корвета составляют 100-мм артиллерийская установка А-190−01 и два 30-мм зенитных автомата АК-630М. Главная ударная сила корабля — универсальный ракетный комплекс «Калибр-НКЭ». Для поражения воздушных целей предназначен зенитный ракетный комплекс «Редут». Для борьбы с подводными лодками противника на корабле имеется комплекс «Пакет» и противолодочный вертолет Ка-27.

Помимо «Гремящего», на «Северной верфи» строят еще три корвета: «Проворный» — по тому же проекту 20 385, а также «Ретивый» и «Строгий» — по улучшенному проекту 20 380.

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Добавим, что «старший брат» корвета «Гремящий» — корвет «Стойкий» — в эти дни представлен на Международном военно-морском салоне в Петербурге.