Москва, 29 июня, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Госдума России и Кнессет Израиля готовят совместное заявление с осуждением сноса памятников воинам Красной армии в Европе, сообщает управление Госдумы РФ по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

sfu Мавзолей советских воинов в Варшаве

Такое решение было принято по итогам встречи спикера российской Госдумы Вячеслава Володина и председателя израильского Кнессета Юлия Эдельштейна.

Встреча была организована в рамках официального визита Эдельштейна в Россию. В ходе неё Вячеслав Володин обратил внимание израильских парламентариев на случаи сноса в странах Европы памятников советским воинам-освободителям.

В частности, обсуждалась принятая польским Сеймом поправка в закон, позволяющая ликвидировать памятники воинам Красной армии. По этому поводу главы парламентов условились подготовить совместное заявление, осуждающее эти действия. Это обращение будет направлено в европейские парламенты и межпарламентские структуры.

Кроме того, думское управление отмечает, что достигнута договорённость о совместной работе российского и израильского парламентов по сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войне.

Совершенно недопустимыми названы случаи осквернения памятников воинам, павшим в боях с нацистами, а законодательное оправдание таких преступных действий просто возмутительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Сейм Польши принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма и тоталитаризма, облегчающие снос памятников воинам Красной армии, погибшим в боях по освобождению Польши от немецко-фашистских захватчиков. Решение о соответствии конкретного мемориала параметрам, позволяющим его снос, должен принимать Институт национальной памяти Польши, являющийся главным инициатором уничтожения всех советских мемориалов в стране.