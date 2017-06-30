Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Петербургские крыши с давних времен являются объектом притяжения как для туристов, так и для местных жителей. Нередко в центре города можно встретить таблички с надписью «Экскурсии по крышам», однако все они являются нелегальными, и, следовательно, небезопасными. Недавно в городе появился первый в России проект, организовывающий выход на крышу абсолютно законно.

Дарья Драй ИА REGNUM По пути к крышам

Проект «Доступные крыши» официально открылся несколько дней назад, однако уже получил широкое распространение в Сети. Опытные энтузиасты заручились поддержкой Правительства и организовали выход на крышу жилого дома с башней ПВО у станции метро «Площадь восстания». Корреспонденты ИА REGNUM посетили экскурсию и пообщались с руководителем проекта Александром Семёновым и координатором Анастасией Красицкой.

Дарья Драй ИА REGNUM Башня ВПО

Анастасия: Идея появилась четыре года назад. У меня была свадьба, и одна из зон фотоссесий была на крыше. Нас проводил какой-то мальчик по подъезду. Где-то говорил: «Потише!», где-то «Давайте быстренько пройдем там и там»… И когда добрались до крыши, нам сказали проходить через маленькое окошко для голубей. Мы пролезли, но это было ужасно. Конечно, фотографии красивые, но путь испортил все впечатление. Поэтому вот эти четыре года у нас была идея создать свой проект. Очень долго искали разрешение, писали инструкции, искали крышу. Мы просмотрели порядка двухсот крыш, чтобы найти подходящую.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургские крыши

Александр: Когда мы начали вести речь о проекте с Комитетом по развитию туризма, они предложили начать со зданий, принадлежащих городу. В Реестре имущественных отношений комитета около 6000 объектов, принадлежащих городу. Мы начали с центральных улиц. Некоторые дома были уже заняты. Где-то посольство, где-то школа, где-то больница. Или внутри двора котельные, трансформаторные подстанции. Смотрели Александринский театр. Там очень хорошее место, высокая точка, но наш уважаемый архитектор Росси сделал такую опорную систему, что из неё выбраться очень сложно. В итоге Комитет сказал, что у них больше нет вариантов, и решили выбирать из коммерческих зданий. Выбор пал на дом по адресу Лиговский проспект, 65. Одним из важных аспектов стало то, что в нем есть аварийная лестница. По ней можно спокойно водить туристов и не мешать при этом жильцам.

Дарья Драй ИА REGNUM Башня ВПО

Александр: У нас есть коллега, который работает в строительном управлении. Он говорит: «У меня есть промышленный альпинист с богатым опытом. Почему бы не совместить любительский интерес и опыт профессионалов? И мы решили технологию промальпинизма перенести в туриндустрию. Да, было сложно. В 2013 мы начали, в 2014 готовили инструкцию, в 2015 искали крышу, потом вели переписку со всеми комитетами. Когда мы уже заключили договор аренды, нам в БТИ говорят: «А вы почему самострой сделали? Сносите!» Я говорю: «Девушка, какой самострой? Крыша раньше нас родилась на полвека» (Смеется). В комитетах постоянно отвечали, что это не их вопрос, перекладывали на других, посылали нас по разным местам. Хорошую позицию занял Комитет по развитию туризма. Им это было нужно, это интересно. Они начали нас поддерживать для того, чтобы было безопасно. Самое сложное — это инструкции. Мы взяли инструкцию промышленного альпинизма и переработали ее в инструкцию по безопасности, в инструкцию для экскурсовода и для руководителя площадки.

Дарья Драй ИА REGNUM Верный помошник

Александр: Экскурсия у нас состоит из двух частей. В начале идет рассказ о крышах. О том, что с петровских времен были черепичные крыши. Потом с черепицы перешли на металл, какие были плюсы, какие были ограничения по высоте… Вторая часть — про башни ПВО. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге сохранилось около 160 башен. Около шести утеряно, некоторые в плачевном состоянии. Строили эти башни до 1955 года, потом развилась радиолокация. В 2013—2014 годах их стали использовать как арт-объекты. С нашей крыши видно три башни.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургские крыши

Александр: Мы хотим выйти на другую линию Лиговского проспекта. В этом же доме сделаем переходной мостик. Для этого нужно поднять все кабельные линии. Второй вариант — это улица Зодчего Росси. Там тоже есть дом с крышей большой протяженности. Но она слабая, нужно усиливать. Еще есть место с видом на площадь у Исаакиевского собора. В принципе, площадок достаточно. Но пока мы решили не распыляться и начать с наиболее оптимальной.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки на высоте

Александр: Они есть в разном формате. Мы говорили со многими руферами. Они в основном водят туристов посмотреть на закат. Мы сделали акцент, что не будем конкурировать с теми, кто хочет рисковать, а уйдем в другую нишу и возьмем организованный туризм. Разговаривали с туристическими фирмами, они сказали, что никому не рекомендуют такие развлечения, и это все на свой страх и риск. А для того, чтобы сделать их безопасными, нужно очень много вложить. И на организацию, и на зарплаты, и на страховку. Есть масса вещей, требующих постоянных трат. Да и договориться сложно.

Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко еще в 2013 году на встрече с членами Молодежной коллегии при губернаторе обещал подумать над легализацией экскурсий по крышам города.