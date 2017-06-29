Белград, 29 июня, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Парламент Сербии вечером 29 июня большинством голосов утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Аной Брнабич, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

Julo Народная скупщина (парламент) Республики Сербии

В ходе голосования, состоявшегося по итогам двухдневных дебатов, новый кабинет министров поддержали 157 из 212 присутствовавших на заседании депутатов. При этом 38 парламентариев отсутствовали. Для утверждения правительства требовалось простое большинство в 126 голосов.

В новый состав кабинета министров Сербии вошли 18 министров, что на два больше, чем в предыдущем правительстве. Пост первого вице-премьера и министра иностранных дел сохранил за собой Ивица Дачич. Также должности вице-премьеров получили глава МВД Небойша Стефанович, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляич, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович.

Министерство финансов продолжит возглавлять Душан Войович. Министром обороны стал Александр Вулин, ранее занимавший пост министра труда, занятости и по делам ветеранов. С ним поменялся местами прежде возглавлявший Минобороны Зоран Джорджевич.

Министерство экономики будет возглавлять Горан Кнежевич, министерство здравоохранения — Златибор Лончар, министерство горной промышленности и энергетики — Александр Антич, министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и управления водными ресурсами — Бранислав Недимович, министерство образования, науки и технологического развития — Младен Шарчевич, министерство культуры и СМИ — Владан Вукосавлевич, министерством по делам молодёжи и спорта — Ваня Удовичич, министерство государственного и местного самоуправления, которым ранее руководила Ана Брнабич — Бранко Ружич.

В соответствии с принятым ранее законом в стране будут созданы министерство евроинтеграции, которое возглавит Ядранка Йоксимович, ранее курировавшая данное направление в должности министра без портфеля, а также министерство защиты окружающей среды во главе с Гораном Триваном.

Кроме этого, в правительстве будет три министра без портфеля (не руководящих каким-либо органом исполнительной власти, но имеющих полномочное право голоса на заседаниях правительства): Славица Джикич Деянович будет отвечать за демографические вопросы, Милан Кркобабич — региональное развитие и координацию госпредприятий, Ненад Попович — инновации и технологии.

Вечером 29 июня члены нового правительства уже приняли присягу. На торжественной церемонии присутствовали президент Сербии Александр Вучич, члены Скупщины, представители иностранных дипмиссий. Патриарх Сербской православной церкви Ириней и другие представители духовенства бойкотировали церемонию из-за нетрадиционной сексуальной ориентации нового премьер-министра.

Ана Брнабич в своём выступлении после принесения присяги пообещала продолжать стратегический курс на вступление Сербии в Европейский союз и сохранение при этом дружественных отношений с Россией и Китаем. Она также подтвердила неизменность позиции официального Белграда относительно непризнания независимости Косово и Метохии и сохранения военного нейтралитета.

В числе главных приоритетов новый руководитель правительства Сербии назвала укрепление экономики страны и привлечение новых иностранных инвестиций, модернизацию системы госуправления и реформу образования.