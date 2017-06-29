Луганск, 11 июля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно привлекать женщин-военнослужащих в ряды украинской армии. Увеличение их числа отмечено в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе. Об этом 11 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведорганов.

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«За истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», ― написал эксперт в Telegram-канале.

Он уточнил, что женщины-военные есть как в офицерском составе, так и среди рядовых.

Как сообщало ИА Регнум, военкоматы Украины усилили вербовку женщин в ряды ВСУ для отправки в зону боевых действий в марте. При этом, как отметил Марочко, спрос вырос на специалистов с гражданским образованием в области химии, биологии, биотехнологий, ветеринарной медицины. Кроме того, военкоматы по-прежнему вербуют женщин с традиционными военно-учётными специальностями.

Женщин, которые подписали контракт, в оперативном порядке принимают на военную службу. Предпочтение отдают женщинам в возрасте 22–45 лет, добавил он.

Перед контрнаступлением измотанные в боях украинские Вооружённые силы также пытались восполнить свои ряды. Несмотря на то что ВСУ получили огромное количество оружия и техники НАТО, им не хватает людей, которые, как считают официальные лица, являются ключевым фактором в наступлении.

При этом вербовщики, сталкиваясь с большими трудностями при привлечении мужчин на службу, стали прибегать к более жёсткой тактике поиска людей.