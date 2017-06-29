Скопье, 29 июня, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Специальная прокуратура Македонии официально предъявила обвинения бывшему премьер-министру Николе Груевскому и некоторым членам его команды. Об этом сообщила на пресс-конференции 29 июня спецпрокурор Катица Янева.

European People's Party Никола Груевский

Как уточняется, экс-премьер, а также наиболее близкие к нему члены бывшего правительства — экс-глава МВД Гордана Янкуловска и экс-министр транспорта и связи Миле Янакиевски — обвиняются в «создании преступного объединения и злоупотреблении служебным положением».

Речь идёт о незаконном финансировании избирательной кампании, нарушениях избирательных прав, получении денежных средств в результате противозаконной деятельности, подделке личных документов.

Напомним, должность спецпрокурора — наднационального института, уполномоченного расследовать обвинения оппозиции в отношении Николы Груевского и его команды — была учреждена в Македонии в 2015 году по настоянию Запада.

На сегодняшний день спецпрокуратура выдвинула в общей сложности 17 обвинений против 94 физических и юридических лиц. Судебные процессы по данным делам пока не начаты.

Никола Груевский занимал пост премьер-министра Македонии с августа 2006 года по январь 2016 года. На внеочередных парламентских выборах в декабре 2016 года партия экс-премьера ВМРО-ДПМНЕ одержала победу, но не получила большинства в парламенте и не смогла сформировать новое правительство. В результате новым премьер-министром стал лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев, который смог заручиться поддержкой прошедших в парламент партий албанского этнического меньшинства.

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