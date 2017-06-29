Санкт-Петербург, 29 июня, 2017, 21:45 — ИА Регнум. В случае реализации зарубежными государствами телекоммуникационного проекта Arctic Fibre, «Россия может потерять арктический транзитный информационный геостратегический ресурс, информационную независимость».

Lenobl.ru Николай Цуканов

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в ходе заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 29 июня в Санкт-Петербурге.

Цуканов отметил, что в настоящее время заканчивается строительство кабельной линии Arctic Fibre, которая соединит Великобританию и Ирландию с Японией — через полярные воды Канады и США, с точками доступа в северных районах этих стран и с рокадой в Сиэтл (США).

«Аналогов в Российской Федерации данному проекту нет», — констатировал полпред президента РФ в СЗФО.

Для справки: согласно проекту Arctic Fibre, оптоволоконный канал должен соединить Британские острова и Японию. Целью является устранение зависимости арктических регионов Канады и США от спутниковой связи для обеспечения Интернета, телефонии, телевидения и других услуг.

Как напомнил Николай Цуканов, в РФ существует проект прокладки в материковой зоне подземной телекоммуникационной магистрали, соединяющей населенные пункты российского Заполярья, некоторые из которых уже имеют высокоскоростные подключения к единой сети.

«Этот проект имеет ряд преимуществ, поскольку реализуется на нашей территории, на суше, российскими строителями, имеющими опыт ведения таких работ. При этом также упрощается содержание, развитие и защита магистрали», — сказал полпред и добавил, что большой опыт строительства подобных сетей в арктических условиях есть у предприятий Республики Коми.

«Такую линию возможно задействовать поэтапно на отдельных участках, не дожидаясь окончания строительства», — отметил Николай Цуканов.

Он обратился к Минкомсвязи с просьбой учитывать данную информацию при принятии решений о создании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике.

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Кроме того, сегодня в ходе заседания госкомиссии Николай Цуканов поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко о размещении структуры по координации развития Арктики в Санкт-Петербурге.

«Петербург обладает всем необходимым потенциалом, чтобы стать центром управления Арктикой. В городе сосредоточена сильная научная и исследовательская работа, расположены крупнейшие предприятия, работающие на освоение Арктики», — подчеркнул полномочный представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Госкомиссии по Арктике стало известно, что Минкомсвязь России планирует запустить на высокую эллиптическую орбиту четыре спутника, которые обеспечат связь в Арктической зоне РФ и на территории всей страны. Технологии спутниковой связи являются наиболее предпочтительными в труднодоступных и малонаселенных частях Арктической зоны, считают в Минкомсвязи.