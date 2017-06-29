Москва, 29 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня 2017 года, в преддверии торжественной церемонии закрытия 39 Московского международного кинофестиваля состоялась традиционная встреча президента смотра Никиты Михалкова с представителями СМИ, среди которых был корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Сычева ИА REGNUM Никита Михалков

Для начала Михалков озвучил сухую, но впечатляющую статистику 39 ММКФ:

в основной программе было показано 247 фильмов,

в российской программе — 123 ленты,

всего 406 короткометражных и полнометражный картин из 64 стран.

Основная программа была показана за 341 сеанс, российская программа — за 48, в формате VR (виртуальной реальности) — за 54, всего состоялось 443 сеанса, которые посетило более 33 тысяч человек. Аккредитовано на ММКФ 2233 журналиста, 5836 гостей и участников (в том числе иностранцев — 281), всего аккредитовано 8069 человек.

Никита Сергеевич отметил, что для него имеет значение, что ММКФ предоставляет людям возможность смотреть мировое кино и после просмотра общаться с авторами фильма. Он поделился радостью от того, что фестиваль проводится в штатном режиме:

«Перегорели страсти, и возможность смотреть кино стало важнее, чем выяснение отношений. В сегодняшней ситуации стабильность — чего бы то ни было, в том числе московского кинофестиваля — это определённая основа. Я хочу, чтобы она сохранялась. На фестивале — нормальная рабочая атмосфера. Нет истерик, люди смотрят кино, общаются — это главное. В принципе у нас нет задачи превращать фестиваль в политическую открытку страны. И я уверен, что практически любой вкус может быть удовлетворен в программах, которые собирают наши специалисты».

Он отметил, что сохраняется уровень фестиваля: высоким остается количество и качество картин. Михалков признался, что три года назад был страх, который ударил по фестивалю: многие и сейчас боятся приезжать в Москву, но в основном этот страх прошел. К счастью прошло и ощущение, что если кто-то приехал, то это незначимая фигура, а все настоящие «звезды» отказались. Пусть сейчас на ММКФ меньше зарубежных гостей, но зато мы смогли обратить большее внимание на своих «звезд».

Отвечая на разные вопросы о судьбах российского кино и своих творческих планах, Никита Сергеевич отметил низкий общий культурный уровень как воспитанных на плохих фильмах зрителей, так и многих начинающих, молодых кинематографистов. Михалков рассказал, что хочет сделать со своими студентами-актерами из Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова документальный фильм о работе над спектаклем от первого репетиционного дня до премьеры.

На вопрос не собирается ли он баллотироваться на пост президента РФ, как сообщает зарубежная пресса, украинские СМИ и некоторые наши коллеги, Михалков сначала с удивлением отшутился, а потом прямо ответил, что таких планов у него нет и великое счастье заниматься своим делом.