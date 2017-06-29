Нижний Новгород, 29 июня, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Нижегородские депутаты нашли в бюджете 50 млн рублей на разработку новой стратегии развития региона, которая в этот раз будет ограничена 2035 годом. О выделении этих средств просило региональное министерство экономики.

Андрей Репин ИА REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области

В результате 29 июня 2017 года областной парламент утвердил внесение изменений в региональный бюджет, которые среди прочих расходов предусматривают и выделение средств на разработку новой стратегии развития.

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В частности, также будут увеличены на 80 млн рублей расходы на исполнение полномочий по обеспечению лекарственными средствами региональных льготников, на 50 млн рублей — расходы на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи. Коме того, планируется направить 41 млн рублей на проведение ремонтных работ в музее им. А.М. Горького в Нижнем Новгороде.

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, увеличены на 65 млн рублей.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2017 год составят по доходам 142 млрд 187 млн рублей, по расходам — 144 млрд 441 млн рублей. Дефицит областного бюджета в новь вырос и составил 2,254 млрд рублей.

Против выделения средств на разработку стратегии развития выступил только глава фракции КПРФ, вице-спикер областного парламента Владислав Егоров. По его словам, такие траты не актуальны для областного бюджета, а разработкой стратегии могли бы заняться специалисты регионального министерства экономки. Депутаты мнение Егорова не подержали.

Фракция КПРФ выступала против выделения средств на новую стратегию развития региона еще на стадии обсуждения этого законопроекта. Тогда Егоров заявлял, что 50 млн рублей — это «огромная сумма для региона, не выполняющего первоочередные социальные обязательства».

В качестве примера он приводил повышение порога нуждаемости пенсионеров, отказ индексировать проезд льготников, невыполнение программы обеспечения жильем детей-сирот.

«И все это обосновывается отсутствием резервов. Выходит, стратегия будет разрабатываться на средства, изъятые у социально незащищенных граждан, и на красивую картинку для Москвы деньги находятся», — отмечал вице-спикер Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экономики Нижегородской области заявило о том, что региону пора готовить новую стратегию социально-экономического развития региона да 2035 года.

По словам главы Минэкономики Игоря Норенкова, при разработке документа будут учтены ошибки, допущенные при реализации «Стратегии 2020», принятой в 2006 году и реализованной с минимальной эффективностью. Тогда за разработку стратегии развития из областного бюджета заплатили компании «Стратегика» 500 тыс. долларов.

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В апреле 2017 года специалисты НИУ «Институт Актуальной Экономики» заявили, что реализация Стратегии-2020 в Нижегородской области провалена.

Среди целого ряда примеров того, что регион не мог реализовать имеющиеся у него экономические преимущества, отмечается как безответственная финансовая политика, которая привела к тому, что с каждым годом обслуживание кредитов для бюджета Нижегородской области становится всё более дорогостоящим. Это не позволяет направлять средства бюджета на обеспечение экономического развития.

Таким образом, Нижегородская область находится в так называемой «красной группе» (группе риска) по уровню долговой нагрузки.

Кроме того, по мнению экспертов, в Нижегородской области по итогам 2016 года происходит спад инвестиционной активности. Если в 2005 году, при начале разработки Стратегии-2020, регион занимал 4 место по инвестиционной привлекательности среди всех регионов России, то к 2015 году в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Нижегородская область заняла крайне низкое для себя 46 место.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев попытался опровергнуть слова экспертов о провале «Стратегии 2020».

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По словам Шанцева, из возможных вариантов реализации Стратегии в Нижегородской области «реализовался очень жесткий, неблагоприятный вариант». При этом «ситуация по разным параметрам различная».

Новый документ планируется разработать до конца декабря и в 2018 году начать его поэтапную реализацию с учетом предложений Минэкономразвития РФ.