Ростов-на-Дону, 29 июня, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Ряды футбольного клуба «Ростов» продолжают редеть. Опытные игроки предпочитают желто-синим в основном «Зенит». Так, в стан питерской дружины перешли ещё два футболиста — нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин, передает ИА REGNUM 29 июня.

Fc-rostov.ru Игрок «Ростова» Александр Ерохин

Стоит отметить, что «ростовчане» перешли к сине-бело-голубым на правах свободных агентов. По сведениям портала Transfermarkt.com, это одни из самых дорогих игроков донской команды. Так, игровые навыки Полоза оценены в 7 млн евро, Ерохина — 5 млн евро. Соглашения с «Зенитом» у обоих футболистов рассчитаны на три года.

Напомним, ранее в «Зенит» перешли хавбек Кристиан Нобоа и игрок линии обороны Денис Терентьев. Их стоимость составляет 6 млн евро.

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В эти дни футболисты клуба «Ростов» находятся в Австрии на втором предсезонном сборе. Капитан желто-синих Александр Гацкан не отчаивается и уверен, что по итогам сбора будет сформирована боеспособная футбольная дружина.

«Все хорошо: все готовятся и здоровы, а это самое главное. Ждем еще усиление. По одному приходят ребята. Думаю, что будет хорошая команда, будем биться в каждом матче за победу. Несмотря на новые требования, мы должны уметь быстро перестраиваться, и делать это на максимуме на каждой тренировке. Уже с каждым матчем команда выглядит все лучше и лучше. Амбиции есть», — отмечал ранее капитан «Ростова».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода из «Ростова» Курбана Бердыева игроки основного состава начали массово покидать команду. Такая ситуация пришлась не по душе вице-премьеру России и главе Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко. Он отметил, что сложившаяся ситуация напрямую показала низкий уровень работы менеджмента желто-синих.

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