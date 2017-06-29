Подгорица, 29 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса пока не планируют размещать военные базы на территории Черногории. Об этом заявил РБК министр обороны Черногории Предгар Бошкович перед встречей со своими коллегами по военному блоку в Брюсселе.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

«У альянса нет инициативы по созданию военной базы в Черногории, — отметил он. — Мы были бы не против этого, но сейчас НАТО проявляет больше интереса к другим регионам».

При этом Бошкович добавил, что присоединение Черногории к военному блоку не направлено против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня Черногория официально стала двадцать девятым членом НАТО. Эту маленькую балканскую страну затащили в военный блок прозападные политики, которые даже не посоветовались со своим народом по столь важному вопросу.

Читайте также: Климкин: Украина вступит в НАТО так же, как Черногория

Читайте также: Столтенберг: Двери НАТО остаются открытыми для Македонии