Черногория не против размещения баз НАТО на своей территории
Подгорица, 29 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса пока не планируют размещать военные базы на территории Черногории. Об этом заявил РБК министр обороны Черногории Предгар Бошкович перед встречей со своими коллегами по военному блоку в Брюсселе.
«У альянса нет инициативы по созданию военной базы в Черногории, — отметил он. — Мы были бы не против этого, но сейчас НАТО проявляет больше интереса к другим регионам».
При этом Бошкович добавил, что присоединение Черногории к военному блоку не направлено против России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня Черногория официально стала двадцать девятым членом НАТО. Эту маленькую балканскую страну затащили в военный блок прозападные политики, которые даже не посоветовались со своим народом по столь важному вопросу.
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