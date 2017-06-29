Львов, Украина, 29 июня, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Митинг против мэра Львова Андрея Садового прошел 29 июня во Львове возле здания городского совета, сообщает портал «Depo.Львов».

Lestat (Jan Mehlich) Львовская ратуша

Согласно сообщению, митингующие требовали решения вопроса с огромным количеством накопившегося в городе мусора и увольнения начальника управления коммунальным имуществом Инны Свистун. На митинг вышли около 50 человек.

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Отмечается, что среди протестующих были жители города, представители различных общественных организаций и военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе. Также площадь перед зданием горсовета неизвестные закидали дымовыми шашками. Митингующие стояли с плакатами «Земельные террор Садового», «Геноцид Садового».

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Напомним, с 2016 года во Львове сохраняется экстренная ситуация с утилизацией мусора. В городе накопилось уже около 14 тыс. тонн твердых бытовых отходов, которые при летней жаре угрожают распространением инфекций среди населения.