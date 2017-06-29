Москва, 29 июня, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Самое большое количество пенсионеров (5,2 млн человек) в России проживает в столичном регионе, об этом 29 июня сообщил в интервью m24.ru управляющий отделением Пенсионного фонда по региону Андрей Андреев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

По словам чиновника, в Московском регионе количество пенсионеров ежегодно увеличивает на 300 тыс. человек.

«В год мы назначаем порядка 300 тысяч новых пенсий. И каждую неделю прибавляется по шесть-семь тысяч человек, которые начинают по тем или иным основаниям получать пенсию в нашем отделении», — сообщил Андреев.

Также он добавил, что 95% от общего числа пенсионеров получают пенсию по старости, остальные 5% — по инвалидности и по потере кормильца.

«В Москве и области сегодня проживает самое большое количество пенсионеров в стране — 5,2 миллиона человек. Ближайший по численности регион — Санкт-Петербург и Ленинградская область, где насчитывается порядка 1,7 миллиона человек», — подчеркнул Андреев.

По словам замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, цифра в 5,2 млн пенсионеров абсолютно нормальна относительно показателей по всей стране.

«Всего в России сегодня живет порядка 40 миллионов пенсионеров, ежегодно на пенсию выходит примерно два миллиона человек», — сообщил Горлин.

Напомним, 5 июня первый вице-президент Опоры России Павел Сигал заявил корреспонденту ИА REGNUM, что повышение пенсионного возраста в стране — неизбежная мера, которая будет реализована в ближайшее время.

«Пенсионный возраст вероятнее всего будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и уже до 2025 года завершится», — считает Сигал.

Как сообщало ИА REGNUM , Минэкомразвития в целевом макропрогнозе до 2035 года предполагало, что повысить экономический рост стране удастся за счёт увеличения занятости населения, для чего необходимо увеличить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Также о необходимости увеличения пенсионного возраста в России говорил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.