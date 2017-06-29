Новосибирск, 29 июня, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Новосибирской области Василий Пронькин лишился должности из-за договора аренды 258 тысяч гектаров леса. Об этом заявил сегодня, 29 июня, губернатор региона Владимир Городецкий на сессии Законодательного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туман в лесу

Сделка по аренде 258 тысяч гектаров леса на территории Тогучинского и Болотнинского районов всего за 11,83 млн рублей арендной платы в год вызвала много вопросов и нареканий со стороны областного парламента. Говорилось о нарушениях в проведении конкурса на 49-летнюю аренду, право на которую 16 июня получил «Тогучинский лесопромышленный комбинат», являвшийся единственным участником конкурса. Лесные угодья планировали передать частнику в долгосрочную аренду без визы главы региона.

Губернатор сказал, что договор аренды был подписан в рамках полномочий начальника департамента лесного хозяйства Вячеславом Дубовицким.

«Я не берусь давать оценку эффективности/неэффективности — это будет сделано в самое короткое время, после того, как пройдет служебная проверка. Она покажет, в каком регламенте, в каком разрезе нормативно-правовой базы это было сделано. Но то, что недопустимы такие проекты, при том масштабные, при том главного ресурса — лесного хозяйства. Рассматривать и принимать решения в рамках департамента, даже при сопровождении и кураторстве одного из заместителей председателя правительства считаю недопустимым. Поэтому сейчас поправим ситуацию», — заявил Городецкий, выступивший на сессии в Заксобрании. Он подчеркнул, что названный договор расторгнут.

По словам главы региона, уже создана рабочая группа по служебной проверке. Более того, Городецкий лично обратился в правоохранительные органы и попросил дать профессиональное заключение по поводу коррупционности. Относительно заместителя председателя правительства Новосибирской области, губернатор считает, что Василий Пронькин «не в полной мере справился с миссией кураторства». Городецкий заверил, что в ближайшее время во все нормативно-правовые акты будут внесены изменения, чтобы проекты такого уровня рассматривались только через инвестиционный совет. Также создана рабочая группа, которая должна до 1 сентября проанализировать ситуацию по эффективности использования лесного ресурса по всем составляющим и внести предложения по оптимизации работы.

«Вчера было принято решение — Василий Пронькин будет освобождён от должности заместителя председателя правительства. Он будет заниматься, как министр сельского хозяйства, всем агропромышленным комплексом и развитием сельских территорий. Кто будет заниматься кураторством департамента, в ближайшее время будет рассмотрено и утверждено», — заявил Городецкий.

Обсуждение в Заксобрании было настолько бурным и эмоциональным, что в какой-то момент губернатору области и вовсе было предложено сложить полномочия. С такой инициативой, в частности, выступил депутат Вадим Агеенко.

«Слишком часто ошибаются отдельные министры. Насколько вообще управляемы подотчётные вам заместители? Как губернатор, насколько контролируете, что происходит? Может, самому уйти в отставку, если сильно устали и не контролируете?», — цитируют «Новосибирские новости» Агеенко.

Как отметил ИА REGNUM депутат Заксобрания области Андрей Жирнов, губернатор на заявление об его отставке «никак не отреагировал».

Отметим, что согласно Выписку из ЕГРЮЛ, директором ООО «Тогучинский лесопромышленный комбинат» является Дмитрий Слюняев, учредителем — Вячеслав Макаров.