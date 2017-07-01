Москва, 1 июля, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Главная интрига планируемого визита кардинала Паролина заключается в его намерении провести встречу не только с главой РПЦ, но и с президентом Владимиром Путиным. Эта черта предстоящей встречи заставляет предположить, что речь пойдет о серьезных геополитических изменениях, происходящих сейчас на Ближнем Востоке. Действительно, уничтожение псевдогосударственных образований экстремистов, приближающееся все отчетливей, заставляет задуматься о новом формате, который постепенно начинает приобретать политическая карта региона.

Микеланджело. Сотворение Адама. 1511

Ближний Восток уже не будет прежним. И как иракские курды требуют политической автономии в местах их исторического проживания, так и христианские анклавы ближневосточного региона не могут далее оставаться заложниками шаткой политической ситуации. Инициатива Русской православной и Католической церквей, направленная на сбор и передачу гуманитарной помощи мирным жителям в зоне ближневосточного конфликта приносит свои позитивные плоды.

Эта гуманная деятельность спасла уже многие и многие жизни. Но теперь приходит пора переговоров о политических решениях и союзах. Остается надеяться, что участие христианского мира в поддержке стремящихся к безопасности и мирной жизни христиан Сирии и Ирака даст возможность принести долгожданный мир и в регион в целом.

Подробности читайте в статье: Кардинал Паролин отправляется на встречу к Путину

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