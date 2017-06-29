Москва, 29 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Техническая возможность взимания платы по системе «Платон» в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами массой свыше 12 тонн, предусмотрена даже в случае отключения водителем бортового устройства, сообщили 29 июня в правительстве России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Платон

Порядок взимания платы по системе «Платон» изменен постановлением правительства от 20 июня 2017 года «О внесении изменений в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».

«Внесенными изменениями регламентируется существующая техническая возможность системы взимания платы по восстановлению маршрута движения транспортного средства в случае недостаточности данных в отношении отдельных отрезков пути, пройденного транспортным средством (частичного отсутствия данных о маршруте движения), за которым закреплено бортовое устройство, при наличии информации о координатах других точек маршрута, пройденного транспортным средством, определенных на основании данных, полученных от бортового устройства либо от других объектов системы взимания платы», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что эти меры позволят взимать плату исходя из протяженности фактического маршрута. В результате в федеральный бюджет будет поступать больше денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, плата по системе «Платон» взимается или на основании маршрутной карты, оформленной владельцем транспортного средства, или в соответствии с показателями бортового устройства. Причем последний способ — основной: свыше 85% зарегистрированных в системе взимания платы пользователей ТС применяют данные бортовых устройств.

Были выявлены случаи махинаций с бортовыми устройствами, когда водители отключали их во время движения, включая только при подъезде к рамкам стационарного контроля.

Напомним, система «Платон» («плата за тонны») введена с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф составляет 1,9 рубля за километр. Деньги взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.