Москва, 29 июня, 2017, 09:07 — ИА Регнум. В Москве ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщила в соцсети Instagram его пиар-менеджер и гражданская супруга Александра Куцевол.

Dmitry Rozhkov Олег Яковлев

Яковлев ушел из жизни в 07:05 мск.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она в Instagram.

Яковлев находился в реанимации из-за пневмонии, он был подключен к системе искусственной вентиляции легких.

Олег Яковлев пришел в группу «Иванушки International» в 1998. Артист покинул коллектив в 2013 год, решив заняться сольной карьерой.