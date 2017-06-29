Вашингтон, 29 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В США потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Up-Free Самолет Биплан

Инцидент произошел во вторник, 27 июня, в горных районах штата Аризона. По последним данным, в результате происшествия погибли 2 человека.

«Два человека погибли после того, как небольшой самолет потерпел крушение в районе города Гила Бенд в штате Аризона», — говорится в сообщении.

Причина крушения воздушного судна пока неизвестна. По факту ЧП проводится расследование.