Москва, 29 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2017 года число российских граждан, живущих за чертой бедности, увеличилось и достигло 22 млн человек, что составляет 15% населения. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в своем выступлении перед Советом Федерации.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«За I квартал 2017 года количество граждан, находящихся за чертой бедности, составил 15% или 22 млн человек. Это больше, чем годовые показатели 2016 г. (19,8 млн человек)», — отметила Голикова.

По ее словам, в соответствии с прогнозом, заложенным в бюджет, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться с 13,9% до 12,9%. Таким образом, предположения оказались более оптимистичными, чем реальное положение дел.

Председатель Счетной палаты добавила, что в период с января по май 2017 года реальные располагаемые доходы населения сократились на 0,8%. За тот же период 2016 года показатель составил 4,8%.

Снижение реальных доходов населения отражается на уровне потребительского спроса. Так, за пять месяцев он сократился на 0,8%, в то время как прогнозировалось увеличение спроса на 1,9% в 2017 году, добавила Голикова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Росстат сообщил о сокращении количества российских граждан с доходами ниже уровня прожиточного минимума. По данным ведомства, в I квартале 2017 года их число снизилось на 1,4 млн человек по сравнению с I кварталом 2016 года и составило 22 млн человек.

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