Вашингтон, 29 июня, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Инфорамацию СМИ о том, что Вооруженные силы (ВС) США ведут постоянное наблюдение за авиабазой Шайрат в Сирии, отказались комментировать в Пентагоне. Об этом, как передает ТВЦ, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэя.

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«Извините, — сказал представитель Пентагона. — Но я не могу обсуждать военные планы или будущие военные операции».

28 июня телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что военные США постоянно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии, чтобы незамедлительно выполнить возможный приказ главы Белого дома Дональда Трампа о нанесении по ней удара.

По данным телеканала, у берегов Сирии постоянно дежурят 2 крейсера, 2 фрегата и авианосец George Bush.

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