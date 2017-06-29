Мехико, 29 июня, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Болельщик сборной Мексики по футболу обманул жену, чтобы поехать в Россию на Кубок конфедераций. Об этом 28 июня сообщает издание Remezcla.

Футбол болельщик

По информации издания, житель города Пуэбла Артуро Гарсия сказал своей жене, что пошёл в магазин за сигаретами, но вместо этого отправился в аэропорт и вылетел в Россию.

«Я сказал своей жене, что пойду в магазин за сигаретами. Но я не уточнил, в какой именно», — сказал Гарсия.

При этом болельщик добирался до России через Германию, где умудрился получить травму ноги.

По словам фаната, он потратил на поездку все свои сбережения, а его жена в конце концов все равно узнала о том, что уехал в Россию.

Напомним, сборная Мексики по футболу заняла на Кубке конфедераций второе место в группе А, победив Россию, Новую Зеландию и сыграв вничью с Португалией. В полуфинале им предстоит встреча с действующим чемпионом мира — Германией.