Израиль атаковал позиции армии Сирии на Голанских высотах
Тель-Авив, Израиль, 29 июня, 2017, 02:27 — ИА Регнум. «Мы атакуем тех, кто нападает на нас. Такова наша политика и мы будем продолжать следовать ей», — заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Ранее 28 июня в пресс-службе израильской армии сообщили, что с территории Сирии был выпущен снаряд, который разорвался на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало.
По оценкам израильских военных, вероятнее всего, имел место случайный перелёт снаряда через разделительную линию в ходе боестолкновений на сирийской территории.
Напомним, что подобные инциденты в данном регионе происходят регулярно. Так, 24 июня ВВС Израиля насели авиаудар по позициям сирийской армии в ответ на несколько снарядов, разорвавшихся на контролируемой Израилем части Голанских высот.
На следующий день также сообщалось, что израильские истребители нанесли удар по сирийской бронемашине рядом с городом Эль-Кунейтра в Сирии.