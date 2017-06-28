Тель-Авив, Израиль, 29 июня, 2017, 02:27 — ИА Регнум. «Мы атакуем тех, кто нападает на нас. Такова наша политика и мы будем продолжать следовать ей», — заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Ранее 28 июня в пресс-службе израильской армии сообщили, что с территории Сирии был выпущен снаряд, который разорвался на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало.

По оценкам израильских военных, вероятнее всего, имел место случайный перелёт снаряда через разделительную линию в ходе боестолкновений на сирийской территории.

Напомним, что подобные инциденты в данном регионе происходят регулярно. Так, 24 июня ВВС Израиля насели авиаудар по позициям сирийской армии в ответ на несколько снарядов, разорвавшихся на контролируемой Израилем части Голанских высот.

На следующий день также сообщалось, что израильские истребители нанесли удар по сирийской бронемашине рядом с городом Эль-Кунейтра в Сирии.