Тирасполь, 29 июня, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Бывший президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук стал фигурантом сразу пяти уголовных дел. Об этом 28 июня сообщил председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба.

Kodru Евгений Шевчук

«В настоящий момент рассмотрены пять представлений прокурора, суть которых сводится к тому, что в течение 2012−2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей», — приводит слова Щербы пресс-служба Верховного совета.

Как отметил спикер парламента, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения».

Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств и других преступлениях.

Ранее 28 июня парламент Приднестровья, рассмотрев представление прокурора республики, дал согласие на лишение Евгения Шевчука неприкосновенности и проведение в его отношении расследования.

Между тем, как сообщил Александр Щерба, сам экс-президент, который должен был присутствовать на пленарном заседании, уже покинул страну. По его словам, из оперативных данных стало известно, что Шевчук ночью незаконно пересек границу по реке Днестр и убыл из Приднестровья.