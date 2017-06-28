Каракас, 29 июня, 2017, 00:44 — ИА Регнум. «Мы уже выдали ордер на задержание этого человека и попросили Интерпол распространить так называемый красный циркуляр», — сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол.

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Глава МВД также заявил, что власти страны располагают доказательствами того, что ответственный за атаку связан со спецслужбами США. Информацию, полученную в ходе расследования, МВД обещает обнародовать в ближайшие дни.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в Венесуэле группа силовиков во главе с 36-летним офицером Оскаром Пересом угнала полицейский вертолёт с авиабазы в Каракасе, после чего с этого вертолёта забросали гранатами здание Верховного суда и обстреляли здание МВД.

Организаторы атаки выступили с видеообращением, в котором заявили о начале восстания против президента страны Николаса Мадуро.

Сам Николас Мадуро назвал произошедшее в Каракасе террористическим актом и пообещал, что нападавшие будут задержаны и понесут ответственность. В ночь на 28 июня в доме Оскара Переса был проведён обыск. Местонахождение его самого остаётся неизвестным.

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