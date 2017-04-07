Оттава, 28 июня, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Североамериканские страны — импортеры мяса ужесточили стандарты инспекции поставок из Бразилии, 28 июня сообщает Reuters.

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Согласно новым требованиям, канадское агентство по проверке пищевых продуктов (CFIA) будет проводить полную инспекцию пяти последовательных отгрузок бразильского мяса с каждого завода, заявила пресс-секретарь CFIA Мария Кубацки.

Ранее инспекторы CFIA проводили полную проверку одной из 10 последовательных отгрузок мяса с каждого бразильского завода.

В США проводят повторные проверки поставок свежего мяса из Бразилии, все мясные продукты проходят тестирование на наличие сальмонеллы и кишечной палочки.

Напомним, на прошлой неделе США запретили импорт свежей бразильской говядины после того, как высокий процент поставок не прошел проверку инспекции министерства сельского хозяйства США.

Чтобы соответствовать более жестким требованиям со стороны импортеров, Бразилия установила собственные стандарты на экспорт мяса из страны.