Вашингтон, 28 июня, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Агенты ФБР провели беседу с сотрудниками «Лаборатории Касперского», живущими на территории США, сообщает 28 июня телеканал NBC.

Fbi.gov Флаг ФБР

По информации телеканала, визиты агентов ФБР затронули сотрудников российской компании, проживающих в разных регионах США.

Сообщается, что беседы проводились в интересах неназванной контрразведывательной операции. При этом телеканал подчеркивает, что не имеет прямых доказательств того, что беседы касались расследования пресловутого «вмешательства России в американские выборы».

Стоит отметить, что телеканал настойчиво отмечает, что владелец компании «Лаборатории Касперского», Евгений Касперский, тесно связан с некоторыми представителями российских спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с декабря 2016 года продолжается информационная кампания, развивающая тему «воздействия России на президентские выборы в США». Ни одного доказательства такого воздействия до сих пор представлено не было.