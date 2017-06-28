Мадрид, 28 июня, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Председатель нижней палаты испанского парламента Ана Пастор пригласит главу Каталонии Карлеса Пучдемонта в Конгресс, сообщает испанское электронное издание El Confidencial.

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Парламентарии согласны выслушать предложения о проведении референдума в Каталонии, однако, «выслушать» — не значит «согласиться», подчеркивает СМИ. Пастор заявила, что все, предложенное «будет обсуждаться», то есть Пучдемонту предстоит не только выложить свой план обретения Каталонией независимости, но и «убедить депутатов в том, что его следует принять».

«За положительный для сепаратистов результат никто не поручится — куда больше шансов, что план отвергнут, — уверены аналитики. — Но так будет по закону».

На состоявшемся сегодня в Мадриде большом мероприятии, посвященном 40-летию первых демократических выборов в Испании (прошли 15 июня 1977 г.), Пастор напомнила Пучдемонту о необходимости уважения статей 126 и 127 Конституции Испании, которые устанавливают процедуру подачи заявки и ее защиты в Конгрессе. Принятие же решения о проведении референдума в одностороннем порядке является нарушением Основного закона, что позволит центру применить по отношению к региону статью 155 Конституции, приостанавливающую действие автономного статуса Каталонии и допускающую введение внешнего управления.

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Отрицательных эмоций главе автономного сообщества добавил король Испании Филипп VI, выступивший на торжественном собрании с речью, в которой выделил фразу: «Вне законодательства переговоров с Каталонией быть не может». И добавил: «Точно по такой же формуле Страна Басков представляла свой проект отделения от Испании, известный как «план Ибаррече».

«Монарх не сказал большего — история плана Ибаррече у всех свежа еще в памяти, — констатирует издание. — Руководитель автономии Страна Басков Хуан Хосе Ибаррече представил в Конгресс 25 октября 2003 г. программу обретения регионом независимости и дальнейшего сосуществования с Испанией в качестве свободно присоединившегося государства. Таким статусом в мире обладает лишь одна страна — Пуэрто Рико в отношении США. 1 февраля 2005 года после обсуждения в нижней палате большинством депутатов в поддержке плану было отказано. С тех пор конфронтация Витории и Мадрида пошла на убыль, а сейчас она практически отсутствует».

Вряд ли испанский монарх настроен сделать для Каталонии исключение.

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