Женева, Швейцария, 28 июня, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Около 100 тыс. мирных жителей оказались в ловушке в сирийской Ракке между Сирийскими демократическими силами (SDF), которые проводят операцию по освобождению города, и боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил Верховный комиссар ООН по правам человека (OHCHR) Зейд Раад аль Хусейн, 28 июня сообщает Agence France-Presse.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

«Большое число жертв среди гражданского населения свидетельствует о том, что стороны должны предпринять гораздо больше усилий для обеспечения защиты гражданского населения», — заявил Верховный комиссар.

Согласно данным OHCHR, с 1 июня текущего года в Раке погибли по меньшей мере 173 мирных жителя. Аль Хусейн отметил, что данная цифра погибших, вероятно, является заниженной, а реальная смертность может оказаться намного выше.

Аль Хусейн призвал все силы, сражающиеся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке, пересмотреть военные операции и сделать все необходимое для того, чтобы они находились «в полном соответствии с международным правом, включая принятие всех возможных мер предосторожности во избежание жертв среди мирных жителей».

«Мирные жители не должны приноситься в жертву ради быстрых военных побед», — заявил представитель ООН.

Напомним, подразделения SDF, поддерживаемые США, начали наступление в Ракке 6 июня, ранее около месяца потребовалось для того, чтобы окружить город. В настоящее время под контролем SDF находится около 25% территории города.