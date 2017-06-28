Москва, 28 июня, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Экономист Андрей Илларионов, экс-советник Президента РФ, на протяжении ряда лет входивший в руководящие органы российской несистемной оппозиции, в своём интервью американской радиостанции «Свобода» подверг резкой критике деятельность Алексея Навального, сравнив характерный для основателя ФБК политический стиль с ситуацией начала 90-х и поставив под сомнение первостепенность борьбы с коррупцией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Мы видели это на примере Бориса Ельцина, стартовые позиции которого были несопоставимы с позициями Навального, — у него были гораздо более трезвые, гораздо более взвешенные, разумные позиции, — но как только он оказался у власти, то воздействие его со стороны его коллег по демократическому лагерю оказалось нулевым. Вот к чему приводят ситуации, когда люди отдают свои чаяния тарану, лидеру… Сама борьба с коррупцией без понимания того, какую политическую систему собирается создавать, строить, поддерживать тот или иной лидер, является отвлечением внимания, ложной целью, в лучшем случае — второстепенной целью», — цитирует издание Life слова эксперта.

При этом Андрей Илларионов, ныне работающий научным сотрудником в Института Като (США), отметил тот факт, что, выводя людей на протестные акции, Навальный фактически подставляет их и действует как провокатор.

«Первую вещь, которую должен предпринять человек, который призывает людей выйти на улицы, — это обеспечить максимальную безопасность этих людей, начиная от юридической и кончая физической. Если человек этого не делает, то он провоцирует на избиение этих людей, на то, чтобы они попадали в эти списки. Если он этого не понимает, то он либо пятилетний наивный юноша, который ничего не понимает в том, что происходит в его собственной стране, несмотря на то что дожил до сорока лет, либо, извините, он — провокатор», — подчеркнул Андрей Илларионов.