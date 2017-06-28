Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. По словам Виктора Бурсука, данный проект будет разрабатывать Северное ПКБ. ВМФ России получит большие надводные корабли с ядерной энергоустановкой. Эсминцы проекта «Лидер» будут строиться серийно и одной единицей это не ограничится.

Artem Tkachenko Эскадренный миноносец проекта 23560 «Лидер»

Напомним, еще летом 2015 года главком ВМФ РФ Виктор Чирков сообщал журналистам о планах начать строительство эсминца по проекту «Лидер» в 2019 году.

Проект эсминца 23 560 «Лидер» создан Северным проектно-конструкторским бюро. 200-метровый боевой корабль водоизмещением порядка 17,5 тыс. тонн сможет развивать скорость до 30 узлов и обладать автономностью плавания до 90 суток.

В набор вооружения нового эскадренного миноносца будут входить артиллерийская установка, комплексы корабельной ПВО, 60 противокорабельных крылатых ракет, 16 противолодочных управляемых ракет и 128 зенитных управляемых ракет.